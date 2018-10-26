Karabük'te FETÖ davasında 4 kişiye hapis cezası

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bekir U, Mehmet T, Ahmet D. ve Tuncay S. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Bekir U. ve Mehmet T'yi 6 yıl 3 ay, Ahmet D. ve Tuncay S'yi ise 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.