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Yerel Karabük'te bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Yerel

Karabük'te bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-17 08:59:00 -
Karabük'te bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Karabük'ün merkez ilçesinde sınırları belirlenen bir alan "özel endüstri bölgesi" ilan edildi.

Karabük'ün merkez ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince, Karabük'ün merkez ilçesinde yaklaşık 300,5 hektarlık alanın "Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Karabük Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.

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