Karabük'te barajda ceset bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesindeki barajda ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisindeki barajda ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bot yardımıyla barajdan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin, yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

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