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Gündem Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu kaza yaptı: Acı haber geldi
Gündem

Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu kaza yaptı: Acı haber geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenilen Ali Emre Gürel idaresindeki otomobil ile 69 yaşındaki Salih Portakal isimli vatandaşın kullandığı araç kaza yaptı. Kazada sürücü Salih Portakal ile yanındaki eşi Behiye Portakal olay yerinde hayatını kaybetti. Gürel'in tedavisi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:16:00 -
Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu kaza yaptı: Acı haber geldi

Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre Gürel (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi yönüne giden Salih Portakal'ın (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Salih Portakal ile yanındaki eşi Behiye Portakal (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Gürel ve yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bedirhan Erdoğan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenilen Ali Emre Gürel'in tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Portakal çiftinin cenazeleri, ikindi vakti 100. Yıl Mahallesi Bilge Kent Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kapullu Aile Mezarlığına defnedilecek.

Karabük Valisi Gürel, sosyal medya hesaplarından emekli öğretmen olduğu belirtilen Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal için taziye mesajı yayımladı.

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Yorumlar

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Valinin oğlu diyorsunuz vali değil yani bizene bundan. Ne yani vali çocuğu diye önceliğimi var. Bazen chp'ye hak vermiyor değilim.
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