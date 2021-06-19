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Ekonomi Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklaya göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 16:06:00 -
Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Karabük Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacak.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

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