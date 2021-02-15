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Eğitim Karabük okullar tatil mi? Karabük yüz yüze eğitim ertelendi mi?
Eğitim

Karabük okullar tatil mi? Karabük yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Karabük okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitimle ikinci yarıyıla ‘merhaba’ diyecek. Ancak yurdun büyük kısmında soğuk ve kar yağışı etkili. Bu sebeple pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Karabük’te okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim tatilse canlı ders olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 00:42:00 -
Karabük okullar tatil mi? Karabük yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır yüz yüze eğitime başlayamayan öğrenciler için büyük gün 15 Şubat Pazartesi günü. Ancak kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime geçilmeyecek. Peki, Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük okullar tatil mi? Karabük yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Karabük Valisi Fuat Gürel yüz yüze eğitim ve hava koşullarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Vali, Gürel, “Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda da uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" dedi.

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