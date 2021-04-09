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Eğitim Karabük liseleri taban puanı 2021 |Karabük liseleri kontenjanları
Eğitim

Karabük liseleri taban puanı 2021 |Karabük liseleri kontenjanları

Ortaokul son sınıf öğrencileri, LGS için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, LGS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Karabük lise taban puanları ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:26:00 -
Karabük liseleri taban puanı 2021 |Karabük liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. Bunun üzerine LGS sınavına girecek olan öğrenciler, kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Karabük liseleri taban puanı 2021, Karabük liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Karabük liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Karabük liseleri taban puanları için tıklayınız...

 LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

 

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