Karabük liseleri taban puanı 2021 |Karabük liseleri kontenjanları

Ortaokul son sınıf öğrencileri, LGS için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, LGS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Karabük lise taban puanları ve kontenjan sayıları kaçtır?