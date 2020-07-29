Karabük ilinde bulunan yurtlar | Karabük'te KYK yurdu nerede?
Karabük ilinde bulunan yurtlar son zamanlarda tercihini yapan öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Karabük'te ve Safranbolu'da olan devlet yurtlarını sizler için derledik. Karabük'te hangi yurtlar var? Safranbolu'da hangi yurtlar var? Karabük'te kaç tane yurt var? İşte detaylar...
Karabük ilinde bulunan yurtlar
- ESKİPAZAR YURDU
- ASİYE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
- AİŞE ANA ÖĞRENCİ YURDU
- İSMAİL NECATİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
- HUBBİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU
- KARABÜK BAHADDİN GAZİ YURDU
- KATİP ÇELEBİ ÖĞRENCİ YURDU
- KARABÜK-TAŞKENT ÖĞRENCİ YURDU
- KARABÜK YURDU
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