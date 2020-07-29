Karabük ilinde bulunan yurtlar | Karabük'te KYK yurdu nerede?

Karabük ilinde bulunan yurtlar son zamanlarda tercihini yapan öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Karabük'te ve Safranbolu'da olan devlet yurtlarını sizler için derledik. Karabük'te hangi yurtlar var? Safranbolu'da hangi yurtlar var? Karabük'te kaç tane yurt var? İşte detaylar...