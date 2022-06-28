Yurdun büyük bölümü şiddetli yağışlara teslim oldu. Karabük’te şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Peki, Karabük hava ne zaman düzelir?

Karabük hava durumu | Karabük yağışlar kaç gün sürecek?

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir ev yıkıldı, bir binada hasar oluştu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.

Köy muhtarı İlhan Özgün köyün selde hasar gördüğünü söyledi. Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Karabük’te yağışların cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.