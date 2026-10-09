Maltepe'de bina çökmüştü! Bakan Çiftçi son durumu açıkladı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde dün sabaha karşı meydana gelen bina çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkazdan toplam 14 vatandaşın çıkarıldığını belirtti.

Çiftçi, enkazdan çıkarılan vatandaşlardan 4'ünün olay yerinde, hastaneye kaldırılan bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çiftçi, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Çiftçi, olayın ilk anından itibaren büyük gayret ve fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek, milletin her türlü afet ve felaketten korunması temennisinde bulundu.