Başkan dahil çok sayıda gözaltı var! Bağımsız belediyeye rüşvet operasyonu
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Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bağımsız olan belediyenin CHP'ye katılacağı iddia edilmişti.
Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bağımsız olan belediyenin CHP'ye katılacağı iddia edilmişti.