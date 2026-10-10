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Gündem Genç kızları alenen fuhuşa davet etmişti: Ahlaksız Reşo’ya 3 yıl hapis talebi
Gündem

Genç kızları alenen fuhuşa davet etmişti: Ahlaksız Reşo’ya 3 yıl hapis talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yalova’da bir batakhanede canlı yayın açıp genç kızlara ahlaksız çağrılarda bulunan ‘Reşo’ takma adlı ahlaksız ve kız arkadaşı için ‘Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yalova'da, kız arkadaşı ile birlikte gittiği gazinoda sanal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden 'Reşo' takma adıyla, genç kızları bu gibi iş yerlerinde çalışmaya davet edince tutuklanan Tevfik Beyhan (35) ile ifadesi sonrası serbest bırakılan kız arkadaşı hakkında ‘Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yalova'da, ağustos ayında, kız arkadaşı Dilan P. ile gazinoya giden Tevfik Beyhan, arkadaşının yanında, bir sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliği üzerinden paylaşım yaptı. 'Reşo' takma adıyla yaptığı yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, yayını izleyen ve mesaj göndererek soru soran genç kızları bu iş yerlerinde çalışmaya davet ederek, “Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok" diye çağrıda bulundu.

Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Beyhan, bir başka paylaşımında ise “Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada. Yani yeme içme konaklama servis zaten bana ait, mekanımız güzel bizim yani" dedi.

‘ŞÜPHELİ BURSA’DA YAKALANDI’

Yalova’da yapılan sanal medya canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, paylaşımı yapan Beyhan’ın müdür veya çalışan olmadığını, sadece müşteri olarak geldiğini öğrendi. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Beyhan'ı Bursa'da, kız arkadaşını ise Yalova'da gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Beyhan tutuklanırken kız arkadaşı serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tevfik Beyhan, Bursa'da gazinoda garson olarak çalıştığını belirtip, "Dilan P. ile olaydan iki ay önce sosyal medya üzerinden tanıştık. O akşam kendisiyle eğlenmek için gazinoya gittik. Alkolün etkisiyle ne söylediğimi bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Dilan P. ise savunmasında, 'Reşo' takma adıyla tanıdığı Tevfik Beyhan'ın daveti üzerine gece eğlenmek için gazinoya gittiğini söyledi. Gazinodaki gürültü nedeniyle erkek arkadaşının ne söylediğini duymadığını belirten Dilan P., yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

3 YIL HAPİS, 2 BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZALARI İSTENİYOR

Yalova Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma sonrası tutuklu sanık Tevfik Beyhan ve kız arkadaşı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ‘Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma’ suçundan 3 yıla kadar hapis, 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Tevfik Beyhan ve kız arkadaşının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Yorumlar

Osmanlı

CHP de bazı belediye başkanları da pavyon işletiyor du pavyon da fuhuş işi için çalıştırdıkları bayanları birde belediyenin kadrolu işçisi yapıyor lar arsızlık namussuz luk itibar görür olmuş ki bu da açık açık pezevenklik yapıyor

Hırt sorunu

Arsız hırsız sapık mafya zihniyeti pislikler
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