  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karabağ’ın sözde lideri Harutyan ininde yakalandı
Gündem

Karabağ’ın sözde lideri Harutyan ininde yakalandı

Azerbaycan'ın Ermeni askerlerini yerden yere vurduğu cephe hattında Karabağ'ın sözde liderinin ininde saklandığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Daha öncesinde gece yarısı açık alanda konuşma yaparken adamlarının SİHA korkusu nedeniyle sürekli gökyüzünü izlemesiyle gündeme gelmişti. Harutyan, şimdi ise bir mağarada görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:41:00 - 2020-10-29 13:34:26
Karabağ’ın sözde lideri Harutyan ininde yakalandı

Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan tarafındaki panik devam ediyor. Daha önce SİHA'lara hedef olmamak için mağaraya ve anaokuluna gizlenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, şimdi de sığınakta telaşlı gözlerle cephe hattını gözetlerken fotoğraflandı.

Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ermenistan cephesinde büyük telaş yaşanırken, komuta kademesinin SİHA paniği de her geçen gün artıyor.

Mağara ve anaokulunda görüntülenmişti

Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte ilk olarak bir mağarada, ardından da anaokulunda görüntülenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, yine kameralara yansıdı.

Şimdi de sığınakta fotoğraflandı

Harutyan, şimdi de bir sığınakta fotoğraflandı. SİHA'lara hedef olmamak için endişeli gözlerle dışarıyı gözetlemesi dikkat çekti.

Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri
Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri

Dünya

Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Fare deliğinde fareler yaşar.
  • Yanıtla

deniz

SİHA BİR GÜÇ SAVAŞ UÇAĞI GİBİ DEĞİL HAYALET GİBİ ANSIZIN VURUYOR DAHA DA GELİŞTİRMELİYİZ BU SİHA 48 SAATTEN FAZLA HAVADA KALIYOR BİRİ İNİYOR DİĞERİ KALKIYOR NEFES ALDIRMIYOR BENCE DIŞARI ÇIKMAYIN ERMENİLER TEPENİZE TEPENİZE BOMBALARI YİYECEKSİNİZ YADA TESLİM OLUN ARTIK YA BİZE BİAT EDERSİNİZ YADA EZER GEÇERİZ KARARI VERİN İYİ DÜŞÜNÜN YA TÜRKÜN YANINDA OLURSUNUZ YADA ÖLÜRSÜNÜZ KARAR SİZİN BİR AN ÖNCE DAĞLIK KARABAGDAN ÇIKIN VE BİZE BİAT EDİN
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı
Dünya

Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı

Almanya, Türkiye karşıtlığına yeni tip koronavirüs salgınını da dahil etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye salgın nedeniyle yapılan..
ABD'de Twitter'a sert tepki! 'Bu hakkı kim verdi lan'
Dünya

ABD'de Twitter'a sert tepki! 'Bu hakkı kim verdi lan'

Twitter'ın sahibi ABD'deki Başkanlık seçimlerde Demokratların Başkan Adayı Joe Biden için çalışmakla suçlanıyor.
Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...
Medya

Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, yaptırdığı PCR testinin sonucunu beklemeden canl..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay