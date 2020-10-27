Karabağ’ı TİKA ihya edecek

Hacı Yakışıklı Bakü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, TİKA olarak Azerbaycan’da 26 senedir faaliyet yürüterek 997 projeyi gerçekleştirdiklerini, Karabağ alındıktan sonra da bölgede kardeşlik duyguları içinde yeni proje hazırlıkları içinde olduklarını belirtti.

“Bağımsızlıktan beri Azerbaycan’dayız”

Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiğinden itibaren faaliyetlere başladıklarını belirten Tiryaki; “26. yıla girdik bu sene. Tarımdan sağlığa, eğitimden kültüre tüm alanlarda geniş bir yelpazede projeleri yürüttük. Bu yıl itibariyle de 1000 projeyi devirmek üzereyiz, 997 şu an. Azerbaycan’ın gelişmesiyle birlikte tecrübe paylaşımı programlarımız daha ağırlık kazandı. Birçok ülkede Afrika’da, Balkanlarda daha somut projeler çoğalsa da son dönemde tecrübe paylaşımı programlarımız oluyor. Sağlık alanında, emniyet mensuplarına, askerlere, istihbarat mensuplarına yani tüm alanlarda tecrübe paylaşım programları yapıyoruz” diye konuştu.

“Güzel işler yapıyoruz”

Azerbaycan’la işbirliği protokolü sayesinde güzel işler yaptıklarını ifade eden Tiryaki, “Kendilerine bir radyo kurduk. Etkin bir şekilde neler yapıyorlar, vatandaşların nelere ihtiyaçları var, bu kanal üzerinden aktarıyorlar. Geçtiğimiz yıl itibariyle restorasyon çalışmaları başlattık. Merdekan Kalesi’ni ve içerisinde bulunan Tuba Şah Mescidi’nin restorasyonu için projelendirme çalışmasına başladık, tamamladık. Azerbaycan’da biz Türkiye olarak restore edeceğiz. Gence’de geçmiş dönemde yaptığımız işlerimiz var. Bölgedeki kız çocuklarının rahatça gidip eğitimlerine devam edebilmesi için üniversite içerisinde bir kız yurdu oluşturuyoruz. Gence’deki tıp kolejine laboratuvar kurmak için geçtiğimiz yıl itibariyle çalışmalara başladık” şeklinde bilgi verdi.

Tarıma dayalı projelerimiz var

Teoman Tiryaki, “Cumhurbaşkanımızın dediği Millet Kıraathaneleri benzerini çocukların kullanabilmesi için bahçelerden kıraathane oluşturuyoruz. Pandemi dönemi yavaşlatsa da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişten gelen uzun süreli projelerimiz var, tarıma ve istihdama dayalı olarak. Daha fazla ürünü nasıl elde edebilecekleri konusunda eğitimler verip bu anlamda onların para kazanmalarını sağlıyoruz. Hayvancılıkta da aynı şekilde damızlık hayvanları besleyip büyütüp her bir yavrularından doğanlarından bir tanesini aileye vermek üzere yaklaşık 100 aileyi de bu hayvanlar üzerinde çalışma yaptık. Arıcılık üzerinde Azerbaycan’da geniş bir çalışmamız oldu. Bölgede eğitimler vererek üretimleri verimli hale getirdik. Daha sonra 550 aileye burada malzemelerini vererek arıcılığa başlamalarını sağladık. Bir de siz bu ürünü satmadan, parayı kazandırmadan projeyi başarılı hale getirmeniz zor oluyor. Bu ailelere üretim ve bal paketleme tesisi kurduk. Karabağ Markası diye bir marka oluşturduk. Karabağ Markasıyla satışa başlandı. Bu Tarım Bakanlığı’ndan ve ilgili bakanlıklardan onayları alındı. Burada büyük marketlerde reyonlarda yer alıyor” dedi.