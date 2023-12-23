Karabağ'da yeni gelişme

Ayrılıkçı Ermeniler, eylül ayındaki son savaşta Azerbaycan ordusu karşısında yenilerek, 1992 yılından bu yana tuttuğu bölgenin kontrolünü kaybetmişti.

Hiç bir devletin tanımadığı,Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Samvel Shahramanyan, Erivan’da yetkililerle yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, daha önce imzaladığı ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm devlet kurumlarını fesheden kararnamenin geçersiz olduğunu bildirdi.

Erivan’da AFP’ye açıklamalar yapan Shahramanyan’ın bir sözcüsü daha önce imzalanan kararnamenin artık geçerli olmadığını belirterek, “Hiçbir belge, halkın iradesiyle kurulan Cumhuriyetin dağılmasına yol açamaz.” dedi.

Eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasını ardından 1990’yı yıllarda başlayan 1. Dağlık Karabağ savaşında ayrılık yanlısı Ermeniler Azerbaycan birliklerine karşı önemli bir başarı sağlayarak bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

2022’deki savaşta Azerbaycan kaybettiği toprakların önemli bir kısmını geri alırken, son olarak eylül ayındaki son çatışmaların ardından Dağlık Karabağ’da yaşayan 120 bin Ermeni’den yaklaşık 100 bini bölgeyi terk ederek Erivan’a göç etmişi.

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Yaklaşık 24 saat süren son savaşta Azerbaycan güçleri ayrılık yanlısı Ermenilerin bazı temsilcilerini tutuklamıştı.

Kaynak: Euronews