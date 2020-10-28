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Spor Karabağ-Villarreal maçına doğru
Spor

Karabağ-Villarreal maçına doğru

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery: - "Deplasmanda oynamak her zaman farklı zorluklar getirecektir. Kendi sahalarından uzak olsalar da okuduğum kadarıyla Türklere kendilerini çok yakın hissediyorlar" - "(Sivasspor maçı) Evinizde 3 gol yemek, galip gelsenizde size tam memnuniyet vermiyor. Bunu düzeltmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:06:13 -
Karabağ-Villarreal maçına doğru

MADRİD (AA) - Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA'nın kararıyla yarın İstanbul'da oynayacakları Karabağ maçıyla ilgili olarak "İlk maçtaki galibiyet bize güven verse de Karabağ karşısında olumsuz bir sürprizi önlemek gerek. O yüzden yarınki maç bizim için önemli." dedi.

Emery, video konferansla düzenlenen basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynayacakları Karabağ karşılaşmasını değerlendirdi.

İspanyol teknik adam, "Birinci maçtaki galibiyetin devamını bekliyoruz. Her maçın zorlukları vardır, yarın da yeni zorluklar olacaktır. Deplasmanda oynamak her zaman farklı zorluklar getirecektir. Kendi sahalarından uzak olsalar da okuduğum kadarıyla Türklere kendilerini çok yakın hissediyorlar. Çok motive olmaları ve iyi bir takım olmaları zorluk yaratacaktır." açıklamasında bulundu.

Sivasspor karşısında 5-3 kazanmalarına rağmen defansta sorunlar olduğunu bildiklerini kaydeden Emery, "Evinizde 3 gol yemek, galip gelsenizde size tam memnuniyet vermiyor. Bunu düzeltmeliyiz. Defansta biraz daha dengeli olduğumuzu düşünüyorum. Orta sahada ve forvette de yarın için alternatiflerimiz var. Önemli olan top kontrolünü kaybetmemek, ofans ile defansif açıdan hızlı ve dikkatli olmak." şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Azeybaycan'ın Karabağ takımını ise, "Uluslararası tecrübesi olan ve Avrupa'da oynamak için oluşturulan bir takım. Farklı ve atak oynayan bir takım. Ozobiç, Matiç, Zoubir, Qarayev gibi önemli, hızlı futbolcuları var. Motivasyonları kapsamında zorluklar yaratabilecek bir takım." ifadeleriyle değerlendirdi.


- Bacca: "Avrupa Ligi'nde hiçbir maç kolay değil"


Villarrealli futbolcu Carlos Bacca, müsabakayla ilgili olarak, "Her 3 puan önemli. Grubun favorisi gösteriliyoruz ve birinci bitirmeye çalışacağız. Karabağ gibi önemli bir takıma karşı oynayacağız. Kolay değil ama kazanmak ve bu turnuvada üst yerlere çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Bacca, "Karabağ, Avrupa Ligi'nde ilk maçını kaybetti ama iyi bir takım. Biz maçın başından sonuna kadar rakibe saygı göstererek, kendi futbolumuzu oynamalıyız. Avrupa Ligi'nde hiçbir maç kolay değil. Bu kupayı kazanan bir futbolcu olarak tecrübem var ve zor bir maç olacağını biliyorum. İstanbul'a gitmek bizim için daha kısa bir yol olsa da sonunda seyahat edeceğiz. Biz en iyi oyunumuzu oynayıp, hedefimiz olan 3 puanı almak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sivasspor karşısında galip gelmelerine rağmen kalelerinde 3 gol görmeleriyle ilgili bir soruya Bacca, "Sivasspor maçı taraftar için zevkli, bizim ve teknik direktör için zor oldu. Her takım gol atmak istiyor. Önemli olan rakibin 3, bizim 5 gol atmamız. Kendimizi geliştirmemiz gereken yanlar olduğu kesin ama yarın onlar 4 atarsa, önemli olan bizim 5 veya 6 atmamız." yanıtını verdi.

UEFA, Azerbaycan'daki savaş durumu nedeniyle Karabağ'ın Avrupa Ligi grup maçlarındaki ilk iç saha maçının tarafsız bir ülkede oynatılması yönünde karar almıştı.


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