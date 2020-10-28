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Spor Karabağ, Villareal maçına hazır
Spor

Karabağ, Villareal maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:03:27 -
Karabağ, Villareal maçına hazır

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında yarın İspanya'nın Villareal takımını İstanbul'da karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, hazırlıklarını tamamladı.

Karabağ Futbol Takımı, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan çalışma, teknik direktör Gurban Gurbanov yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular pas çalışması üzerinde durdu.

İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanın kapalı bölümünde ise Villareal karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Karabağ, yarın saat 20.55'te başlayacak müsabakada Villareal ile karşı karşıya gelecek.

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