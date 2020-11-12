Karabağ için dikkat çeken uyarı: Türkiye için büyük bir sıkıntı

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Karabağ ile ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Akan, Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasından sonra Türkiye ile Rusya arasında ciddi görüş ayrılığı oluştuğunu belirterek, Karabağ konusundaki muamma ve Rus askerlerinin Karabağ’da konuşlanmasının Türkiye için büyük bir sıkıntı olduğunu ifade etti.

Stratejist Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasından sonra Türkiye ile Rusya arasında ciddi görüş ayrılığı oluştu. Her ne kadar dile getirilmese de, Karabağ konusundaki muamma ve Rus askerlerinin Karabağ’da konuşlanması Türkiye için büyük bir sıkıntı. Zira Ruslar Azerbaycan’a geri döndü..."