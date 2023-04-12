Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bilecik yolunun 24-25. kilometrelerinde TCDD Alifuatpaşa İstasyonu girişi katılım kolu bağlantı çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun Sakarya istikametinde ulaşım tek yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

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Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kalkan-Kaş yolunun 45-47. kilometrelerinde fiber optik kablo hattı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.