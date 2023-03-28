Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bilecik yolunun 24-25. kilometrelerinde TCDD Alifuatpaşa İstasyonu girişi katılım kolu bağlantı çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun Sakarya istikametinde ulaşıma tek yönlü izin veriliyor.
Çivril-Dinar yolunun 16-19, Karayazı-Elmalıdere yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gerede-Çerkeş yolunun 76-77. kilometrelerinde menfez düzenleme çalışmaları nedeniyle Çerkeş-Gerede istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı 223. kilometresi ile Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol Kavşağı 204. kilometresinde depremlerden dolayı ağır hasar alan otoyol gişe alanlarının yeniden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım otoyol güzergahlarında bulunan alternatif kavşaklardan sağlanıyor.
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Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 19. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nün Görele-Eynesil istikametinde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.