Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde kuzey taşıma yolundaki (Edirne istikameti) Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışmalar esnasında şerit daraltması uygulanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

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Denizli-Serinhisar yolunun 0-14. kilometrelerinde (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) fiber optik kabloların zarar görmesi dolayısıyla Honaz Tüneli'nin Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Denizli şehir içi geçişinden sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-2. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.