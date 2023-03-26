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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Yeniakit Publisher
2023-03-26 08:34:00 -
Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde kuzey taşıma yolundaki (Edirne istikameti) Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışmalar esnasında şerit daraltması uygulanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
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Denizli-Serinhisar yolunun 0-14. kilometrelerinde (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) fiber optik kabloların zarar görmesi dolayısıyla Honaz Tüneli'nin Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Denizli şehir içi geçişinden sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-2. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. 

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