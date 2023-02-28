Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Tokat-Niksar yolunun 33-35, Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nurdağı-Bahçe kavşakları Adana istikametindeki çalışmalar dolayısıyla bant aktarımı yapılıyor. Bu bölgede trafik akışı Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Refahiye-İliç yolunun 22-52, Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.