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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 08:30:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Tokat-Niksar yolunun 33-35, Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nurdağı-Bahçe kavşakları Adana istikametindeki çalışmalar dolayısıyla bant aktarımı yapılıyor. Bu bölgede trafik akışı Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Refahiye-İliç yolunun 22-52, Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 

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