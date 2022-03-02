Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.