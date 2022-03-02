  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 08:51:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay