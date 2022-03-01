Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı Alibeyköy yönü kavşak çıkış kolunda, drenaj sistemi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozburun ayrımı-Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde, Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma nedeniyle ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.

Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde (Çevre yolu mevkisi) bulunan T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 18. kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 31 Mart'a kadar ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 33-55. kilometrelerinde bulunan 15 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 4 Mart'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.