Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 44-54. kilometrelerinde (Kavak ilçe çıkışı-Karadağ Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 31-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Düzce kuzey çevre yolundan devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5 ve 34. kilometrelerinde bulunan Deriner-1 ve Narlık tünelleri ile muhtelif kesimlerdeki temizlik ve drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 0-27. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.