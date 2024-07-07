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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-07-07 08:32:00 - 2024-07-07 08:32:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere viyadüğünde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 39-44, Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13, Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
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Hopa-Borçka-Artvin yolunun 25-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

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