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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-02-09 08:36:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu, otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten sürdürülüyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerindeki Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
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Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu güzergahta ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerindeki refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

 

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