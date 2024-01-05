Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönündeki havalandırma sistemi fanlarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler saat 12.30'a kadar trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde otoyol kavşak bağlantısındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten devam ediyor.

İzmit-Sakarya yolunun 3-5. kilometrelerinde Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.