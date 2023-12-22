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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-12-22 08:44:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım İstanbul-Ankara istikametindeki servis yolundan sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım 2'şer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerindeki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinin tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan sebebiyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
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Devrek-Zonguldak ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 17-18. kilometrelerinde Ilgın Otogar Kavşağı'ndaki üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sivas-Ulaş yolunun 3-5. kilometrelerindeki duvar çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Ağrı-Tutak yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 

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