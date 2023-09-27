  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Piyasayı koklayan Kapalıçarşı esnafından gram altın tahmini: 31 Aralık'ta artık göremeyebiliriz

Yunanistan’ı felaket bekliyor: Yunanistan'dan o kritik çağrı üstüne sokağa çıkan pişman olacak! Sular altı...

Su bulmak için o ilimizin altı üstüne getirilecek! Türkiye'ye duyuruldu

Katarlılar milyarlarca dolarlık para aktaracaklar! Borsada hızlı yükselişi: Piyasa değeri 38 milyar dolar! 11 bin 738 çalışanı var

Paşayeva için Türkiye'den ekip gitti: Dünya basınından takip ediliyor! Son rapor ne? Dikkat çeken ayrıntı

11 milyar dolarlık projeyi Türkiye'den çeken ABD bin pişman! Başlarına gelmeyen kalmadı, ne ödedilerse olmadı

Cevdet Yılmaz: Batılılar gibi sömürme peşinde koşmadık

Bir AB ülkesi daha tercih etti, alıyor: F-16 savaş uçak kullanımda ama F-35 hava kuvvetleri kervanına katıldı

Avrupa Komisyonu yasak istedi, Çin'i ayağa kaldırdı! Flaş açıklama: Çinli otomobil üreticileri için soruşturma! Ülke şokta

Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi
Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-09-27 08:33:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı A kolunda bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerdeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler, alternatif güzergah olarak Ermenek-Bucakkışla-Karaman yoluna yönlendirilecek.

Samsun-Ordu yolunun 5-84. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki freze çalışmaları sebebiyle ulaşım Ordu istikametinde kontrollü sürdürülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 7-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Tercan-Aşkale yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunun Sakıp Sapancı Köprülü Kavşağı'nda derz yenileme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Doğadan sanata uzanan bir yolculuk
Doğadan sanata uzanan bir yolculuk

Yaşam

Doğadan sanata uzanan bir yolculuk

Kahramankazan'da asfaltsız yol kalmayacak
Kahramankazan'da asfaltsız yol kalmayacak

Yerel

Kahramankazan'da asfaltsız yol kalmayacak

Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor.
Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor.

Spor

Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor.

Anadolu Isuzu, Anadolu Efes'in Başarı Yolculuğuna Değer Katmaya Devam Ediyor
Anadolu Isuzu, Anadolu Efes'in Başarı Yolculuğuna Değer Katmaya Devam Ediyor

Spor

Anadolu Isuzu, Anadolu Efes'in Başarı Yolculuğuna Değer Katmaya Devam Ediyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23