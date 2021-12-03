  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:03:00 -
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30, Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28, Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Deniz Topu’nun test atışı başarıyla tamamlandı
Teknoloji

Milli Deniz Topu’nun test atışı başarıyla tamamlandı

Milli Deniz Topu’nun test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “ateş serbest” talimatının ardından Konya'da Karapınar Atış Alanında baş..
İsrail'den ABD'ye emir gibi çağrı: Derhal durdurun
Dünya

İsrail'den ABD'ye emir gibi çağrı: Derhal durdurun

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Amerika Birleşik Devletleri'ne emir gibi bir çağrıda bulundu. Bennett, "İran'la nükleer müzakereleri derha..
Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası
Siyaset

Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Abdullah Gül hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay