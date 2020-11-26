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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-26 08:13:26 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle pazar hariç her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı ile Kahramankazan-Havalimanı istikametleri katılım kollarında ve Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 50-54. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde yarın 13.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 34-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Gümüşhane-Bayburt istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tatvan-Ahlat yolunun 5-6. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



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