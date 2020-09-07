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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-07 07:56:05 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan (İstanbul-Ankara yönü) itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Şekerpınar Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle Aliağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Acıgöl-Nevşehir-Kayseri yolunun 26-27. kilometreleri, Nevşehir şehir geçişinde (Şifa Meydanı) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışına kavşak kollarından kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım çalışmaları sebebiyle 11 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Söke-Milas yolunun 21-27. kilometrelerinde (Söke şehir geçişi) muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları, Kızıldağ-Refahiye yolunun 23-29. kilometrelerinde de yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hanönü-Boyabat yolunun 18-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-37. kilometrelerindeki tünellerle muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 21. kilometresinde (Rize şehir geçişi) yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 11 Eylül'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

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