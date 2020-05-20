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Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-05-20 08:37:58 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 15. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapımı kapsamında köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolun 33-35. kilometrelerinde ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ile 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerinde (Reşat Baysal Köprüsü mevkisi) Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü sağlanıyor.

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