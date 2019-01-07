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Kara Kuvvetleri'nde operasyon! 100 askere gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 99'u muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:47
Kara Kuvvetleri'nde operasyon! 100 askere gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 1'i albay 9'u yüzbaşı, 90'ı üsteğmen olmak üzere 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen albay emekliyken, diğer 99 şüphelinin muvazzaf asker olduğu belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:47
  1. Ankara
  2. gözaltı
  3. asker
  4. FETÖ
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR23 dk önce
    Yorum yazmaya ne hacet hala hergün merkezi teşkilatlarda gözaltı oluyor. Bi bitmedi şu Fetö nün kökü. İdaredede zaaflar var sanki. Halen bu kadar içeride olduklarına göre bu fetöcüler.

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