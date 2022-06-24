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Teknoloji Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na "SİHA" takviyesi
Teknoloji

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na "SİHA" takviyesi

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin temmuz ayının ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:09:00 - 2022-06-24 15:10:00

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından SİHA'ların görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır."

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Sezgin Tanrının Kulu bunları toplatıp yaktırmasın.

aziz

teslim edilenler de, imalat ve proje surecinde olanlar da SIHA SEZGINE ve diger ulkemize dusmanca daranan...lara
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