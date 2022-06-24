Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na "SİHA" takviyesi
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin temmuz ayının ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından SİHA'ların görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır."