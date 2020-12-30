Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında 92 sanık hakkında karar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbetle ceza yerken, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.
15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde hain planlamaları yapan ve faaliyetlerde bulunan teröristlerin cezaları verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin bugün sonuçlanan davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.
22 sanık darbeye yardım suçundan cezalandırılırken, 9 sanık beraat etti.
FETÖ'cü sanıkların aldıkları cezalar şu şekilde:
Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Dönemin KKK Tayin Daire Başkanı eski tuğgeneral Mücahit Tamer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu, müebbet hapis cezası aldı.
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