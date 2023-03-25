Kara kutu Rıdvan Dilmen ortalığı fena karıştırdı! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Mehmet Büyükekşi’den önce TFF başkanlığına adaylığı koyduğu söylenen Rıdvan Dilmen'in iddiaları sonrası UEFA harekete geçti. TV yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen'in hakemler hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Rıdvan Dilmen'in ortaya attığı iddia sonrası UEFA harekete geçti. TFF'den savunma bile isteyen UEFA, sonrasında savunmayı yeterli buldu ve olay büyümedi.

Dilmen; “Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinleyip şike yapan 4 hakemi tespit etti. Ama o günkü TFF başkanı (Nihat Özdemir) ve bazı TFF yöneticileri uzaklaştırılmalarına izin vermedi. UEFA bizi mahveder dendi. Şimdi gündemde olan hakemler o hakemlerdi” iddiasını ortaya atmıştı.

UEFA'DAN TFF'YE SAVUNMA

UEFA, Rıdvan Dilmen’in bu sözleri üzerine TFF’den bilgi talep etti. Yapılan savunma yeterli bulununca UEFA, Türkiye'ye müfettiş göndermekten vazgeçti. Fakat Rıdvan Dilmen'in yakın çevresine yaptığı konuşmada olayın tam anlamıyla kapanmadığı iddia edildi.

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