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Spor Kara Kartal zirve yarışına devam ediyor
Spor

Kara Kartal zirve yarışına devam ediyor

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Kara Kartal Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 21:34:00 -
Kara Kartal zirve yarışına devam ediyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak zirve yarışından kopmadı.

Beşiktaş'ın golcüleri iş başında

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş'ta 28. dakikada Cenk Tosun, gol perdesini açan isim oldu. Siyah-beyazlılarda, Wout Weghorst ise 45+6. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 69. dakikada Ahmet Engin attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmazken, siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Cenk Tosun Rekoru egale etti

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandırarak 23. kez ile Cyle Larin'in elinde bulunan Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Son Dakika: Kara Kartal zirve yarışından kopmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı golcüleriyle geçti

Beşiktaş 5. sıraya yükseldi

Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 10 hafta sonra üst üste 2. maçını kazandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, puanını 29'a çıkararak Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi.

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