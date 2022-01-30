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Yerel Kara dayanamayan halı saha böyle çöktü
Yerel

Kara dayanamayan halı saha böyle çöktü

Tokat'ta bir halı sahanın çökme anı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:52:00 -

Tokat'ın Turhal ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamadı. Çatıda biriken karın ağırlığını taşımayan metal direkler bir anda çöktü.

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çökme meydana geldiği sırada halı sahada maçın olmaması can kaybı ve yaralanma olayını önledi. İşletme sahibi Burhan Nazlı, can kaybı olmamasına sevindiklerini kaydetti.

Halı sahada büyük çaplı hasar meydana gelmesinden dolayı mağdur olduklarını belirten Nazlı, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Necmettin Mengü de büyük çaplı zararın giderilmesi için destek verilmesini, esnafın bu zor günlerinde desteklenmesini istedi.

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