Kar yağışı tekrar kuvvetli geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

YARINDAN SONRA YAĞIŞ KESİLİYOR AMA...

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu açıklamaları: Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Adana, Osmaniye, Hatay, Maraş Erzurum, yağmurlu. Sıcaklıklar ortalamada. Bugün ve yarın sabah İstanbul'da yağmur var 12 C. Yarından sonra yağış kesiliyor.



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Meteoroloji'nin Orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre haftaya da kar yağışının başlayacağı görüldü.

Mor renklerin kar olduğu, haftaya bugün yani 29 Mart Çarşamba günü İstanbul'a da yansıyacağı belirtiliyor.