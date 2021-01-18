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Yaşam Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul barajlarındaki son durum
Yaşam

Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul barajlarındaki son durum

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30.10'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 11:28:00 -
Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul barajlarındaki son durum

İstanbul barajlarında bir kaç hafta önce yüzde yirminin altına inen doluluk oranları son günlerde yaşanan kar ve yağmur şeklindeki yağışların ardından hızla yükselişe geçti.

İSKİ verilerine göre dün 29.48 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 30.10 olarak kayıtlara geçti.

Barajların geçen sene bu dönem doluluk oranı ise 53.09 olarak ölçülmüştü.

Bir kaç hafta önce neredeyse kuruyan Kazandere 34.41'e, Papuçdere barajının doluluk oranı ise 15.43'e yükseldi. Istırancalar barajında ise doluluk oranı yüzde 84.95'e ulaştı.

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