Kar topu gibi büyüyor! Beşiktaş’ta şok rakam

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş’ın toplam borcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL. Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını ve Beşiktaş’ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

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