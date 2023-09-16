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Spor Kar topu gibi büyüyor! Beşiktaş’ta şok rakam
Spor

Kar topu gibi büyüyor! Beşiktaş’ta şok rakam

Yeniakit Publisher
2023-09-16 12:21:00 -
Kar topu gibi büyüyor! Beşiktaş’ta şok rakam

Beşiktaş Kulübü’nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün toplam 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş’ın toplam borcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL. Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını ve Beşiktaş’ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

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