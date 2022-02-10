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Yerel Kar temizlerken çatıdan düşen vatandaşın feci sonu
Yerel

Kar temizlerken çatıdan düşen vatandaşın feci sonu

Çarşamba ilçesinde kar yığınını temizlemek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 15:07:00 -
Kar temizlerken çatıdan düşen vatandaşın feci sonu

Samsun Çarşamba ilçesi Aşağımusalla Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Ali Aydoğdu, kar yığınını temizlemek için çatıya çıktı.

Çatıdan zemine çakıldı

Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin çatısındaki karları temizleyen Ali Aydoğdu dengesini kaybetti.

Yaşamını yitirdi

Bu etkiyle çatıdan zemine çakılan adam ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Aydoğdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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