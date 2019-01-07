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Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! İşte tatil olan iller...

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. İşte okulların tatil edildiği il ve illerimiz...

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:02
Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! İşte tatil olan iller...

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı devam ederken, Valilik ve kaymakamlıklardan tatil duyuruları peş peşe geliyor...

İşte kar tatili olan il ve ilçelerimiz...

Adıyaman - Sincik 

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Bingöl

Bingöl'de kar yağışı ilçelerde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kentte kar nedeniyle 281 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, yarın için de Karlıova ilçesinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Çorum - Sungurlu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale - Yenice

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

Balıkesir - Manyas

Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:02
  1. Bingöl
  2. Çorum
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. Adıyaman
  6. kar tatili olan iller
  7. yarın okullar tatil mi

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