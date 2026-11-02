Kar Spor İda Ultra, 27-29 Kasım’da 10. kez start alacak

Kar Spor İda Ultra, 10’uncu yılında 27-29 Kasım tarihleri arasında Balıkesir’in en önemli doğa sporları turizmi destinasyonu olan Edremit ilçesinde yer alan Kaz Dağları ve eteklerinde koşulacak.

Rossist Event tarafından gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; 105K İda Ultra, 66K Hades, 44K Zeus, 30K Poseidon, 15K Afrodit ve 8,5K Hera olmak üzere altı farklı parkurda mücadele edecek. Bu yıl ilk kez programa dahil edilen 44K Zeus parkuru da organizasyonun yenilikleri arasında yer alacak.





KAZ DAĞLARI’NIN DOĞASI, TARİHİ VE MİTOLOJİ İLE ÖRÜLÜ ROTALARINDA BİR KOŞU YARIŞI

Antik kaynaklarda İda Dağı olarak anılan Kaz Dağları, pek çok mitolojik hikayeye ev sahipliği yapıyor. Tarihi köylerden, şelalelerden, ormanlık patikalardan ve zeytinliklerden geçen parkurlar, sporculara bölgenin farklı güzelliklerini keşfetme imkanı sunacak. Kar Spor İda Ultra, Aeneas Kültür Yolu’nun Milli Park sınırları içerisinde özel izinle geçilen bölümlerini de kapsayan rotalarıyla doğayı ve tarihi bir araya getirecek.

Organizasyonun zeytin hasadı dönemine denk gelmesi, katılımcılara bölgenin tarımsal ve kültürel yaşamını yakından tanıma fırsatı verecek.

Zeytin ağaçları arasından uzanan yarış rotaları, Kaz Dağları’nın yerel yaşamını ve kendine özgü coğrafyasını da sporcuların deneyiminin bir parçası haline getirecek.



YEREL DEĞERLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Kar Spor İda Ultra, sportif mücadelenin yanı sıra bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını odağına alan organizasyon, Kaz Dağları’nın sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Rossist Event tarafından, Türkiye’nin kış sporlarındaki önemli markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen organizasyon; Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, 2AS ve Baydöner Co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İDA SA.R. (Edremit Arama Kurtarma Derneği) destekleriyle düzenlenen organizasyonda, Adım Adım sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak. Lifeon Concept organizasyon sponsorları arasında bulunurken, Electrovit More Than Water resmi hidrasyon ortağı olacak.





ALTI PARKURDA ÜÇ GÜN SÜRECEK YARIŞ HEYECANI

Kar Spor İda Ultra’da etkinlik programı 27 Kasım Cuma günü fuar alanının açılması ve yarış kitlerinin dağıtılmasıyla başlayacak. Saat 12.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek fuar alanında, 14.00-21.00 saatleri arasında tüm parkurlar için yarış kitleri teslim edilecek.

28 Kasım Cumartesi günü uzun mesafeli parkurların startı verilecek. İda Ultra (105K) ve Hades (66K) parkurlarında yarışlar saat 08.00’de başlayacak. Zeus (44K) ve Poseidon (30K) parkurlarının startı saat 10.00’da Hattuşa Thermal Otel’den verilecek. Aynı saatte Afrodit (15K) parkurunda mücadele edecek sporcular da Yeşilyurt Meydanı’ndan yarışa başlayacak.

29 Kasım Pazar günü saat 06.00’da İda Ultra (105K) parkurunun son sporcularının finiş yapması beklenirken, günün son yarışı Hera (8,5K) saat 09.00’da başlayacak. Saat 11.00’de tamamlanacak yarışın ardından saat 13.00’te ödül töreni düzenlenecek.



YERLİ VE YABANCI SPORCULAR KAZ DAĞLARI’NDA KOŞACAK

Kar Spor İda Ultra, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden sporcuları Kaz Dağları’nda ağırlamaya hazırlanıyor. Oksijen bakımından dünyanın en zengin ikinci bölgesi olarak kabul edilen Kaz Dağları’nda koşacak katılımcılar, sportif mücadelenin yanı sıra bölgenin binlerce yıllık geçmişini ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Kar Spor İda Ultra’ya katılmak isteyen sporcular, 16 Kasım Pazartesi gününe kadar organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.





