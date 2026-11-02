Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları

Ancak bu sefer de farklı sorunlar ortaya çıktı: Duran toplar ve kenar ortaları... Kartal 10 haftada rakiplerine 12 kez gol izni verdi (Ortalama 1.2). Avrupa Ligi'nde ise kafa vuruşları henüz sorun çıkarmadı. Bu da şu gerçeği ortaya koyuyor: Süper Lig'de özellikle kendi sahasındaki takımlar, Beşiktaş'ın oyununu çözmüş durumda...