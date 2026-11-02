Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları
Beşiktaş'ta savunma hataları can yakmaya devam ediyor.
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Beşiktaş'ta savunma hataları can yakmaya devam ediyor.
Beşiktaş ön alan presiyle rakipleri kendi ceza sahasına daha az sokuyor. Ancak bu sefer de kenar ortaları ve duran toplar can yakmaya başladı...
Teknik Direktör Italiano'nun ardından Beşiktaş ön alan presini daha yoğun uygulamaya başladı. Bu da izleme keyfine kesinlikle katkıda bulundu. Siyah-Beyazlılar, 3. bölgede savunmaya başladığı için önceki yıllara oranla rakiplerin ceza sahasına girme sayıları düştü.
Ancak bu sefer de farklı sorunlar ortaya çıktı: Duran toplar ve kenar ortaları... Kartal 10 haftada rakiplerine 12 kez gol izni verdi (Ortalama 1.2). Avrupa Ligi'nde ise kafa vuruşları henüz sorun çıkarmadı. Bu da şu gerçeği ortaya koyuyor: Süper Lig'de özellikle kendi sahasındaki takımlar, Beşiktaş'ın oyununu çözmüş durumda...
Beşiktaş ara transferde kadrosuna en az 1 stoper katmak istiyor. Bu oyuncunun karakteri de mevcut sıkıntılar eşliğinde belirlenecek. Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk yolunda özellikle savunma hattındaki problemleri gidermek zorunda... Çünkü sergilenen oyun genel anlamda beğenilse de puan tablosu farklı şeyler anlatıyor.
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