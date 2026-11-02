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Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları

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Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları

Beşiktaş'ta savunma hataları can yakmaya devam ediyor.

#1
Foto - Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları

Beşiktaş ön alan presiyle rakipleri kendi ceza sahasına daha az sokuyor. Ancak bu sefer de kenar ortaları ve duran toplar can yakmaya başladı...

#2
Foto - Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları

Teknik Direktör Italiano'nun ardından Beşiktaş ön alan presini daha yoğun uygulamaya başladı. Bu da izleme keyfine kesinlikle katkıda bulundu. Siyah-Beyazlılar, 3. bölgede savunmaya başladığı için önceki yıllara oranla rakiplerin ceza sahasına girme sayıları düştü.

#3
Foto - Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları

Ancak bu sefer de farklı sorunlar ortaya çıktı: Duran toplar ve kenar ortaları... Kartal 10 haftada rakiplerine 12 kez gol izni verdi (Ortalama 1.2). Avrupa Ligi'nde ise kafa vuruşları henüz sorun çıkarmadı. Bu da şu gerçeği ortaya koyuyor: Süper Lig'de özellikle kendi sahasındaki takımlar, Beşiktaş'ın oyununu çözmüş durumda...

#4
Foto - Savunma hamleleri panikletti yine: Beşiktaş'ın sıkıntıları: Duran toplar ve kenar ortaları

Beşiktaş ara transferde kadrosuna en az 1 stoper katmak istiyor. Bu oyuncunun karakteri de mevcut sıkıntılar eşliğinde belirlenecek. Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk yolunda özellikle savunma hattındaki problemleri gidermek zorunda... Çünkü sergilenen oyun genel anlamda beğenilse de puan tablosu farklı şeyler anlatıyor.

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