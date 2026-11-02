Yılın rekorlarını görmüşlerdi! Altın ve gümüşte tablo tersine döndü

Altının onsu şubatta yüzde 8,5 değer kazandı. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerle değer kaybetmeye başlayan altının onsu mart ayını yüzde 11,32 düşüşle tamamladı. Mart ayında yaşanan bu düşüş, 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti. Devam eden aylarda da gerileyen altının onsu, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 7,1 kaybettirdi. Yılın ikinci yarısına tepki alımlarıyla başlayan altının onsu, temmuzda yüzde 1, ağustos ayında da yüzde 10 değer kazandı. Orta Doğu'daki belirsizliklerin devam etmesiyle eylülde yüzde 6,6 azalışla 4 bin 157 dolara gerileyen altının onsu, ekim ayını da yüzde 6,8 azalışla 3 bin 876 dolardan tamamladı. Böylece altının onsu, temmuz ayından bu yana ilk defa 4 bin doların altına gerilemiş oldu.