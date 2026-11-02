Yılın rekorlarını görmüşlerdi! Altın ve gümüşte tablo tersine döndü
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan küresel kaos, yükselen petrol fiyatları, dolara olan talep ve yüksek faiz kıskacıyla birleşerek emtia piyasalarını darmadağın etti. Yılbaşında rekor üstüne rekor kıran altın, gümüş, platin ve paladyum; küresel finans baronlarının ve faiz lobilerinin manipülatif baskısıyla iki aydır yatırımcısına kan kaybettiriyor. Ons altın 4 bin doların, gümüş ise son bir yılın en düşük seviyesi olan 50 doların altına geriledi.