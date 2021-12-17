Kar nedeniyle ilk okul tatil haberi geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son dakika hava durumu raporlarında kar yağışının hangi illerde etkili olacağı belli oldu. Buna göre hava sıcaklıkları güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden den peş peşe tatil haberleri de gelmeye başladı.

Hakkari'de okullar yarım gün tatil edildi

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.



Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 179 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı kentte okullar da yarım gün tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Saat 12.00’dan itibaren olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bağlı köyler ile Yüksekova ve bağlı köylerinin tamamında ve Şemdinli ilçemizde taşıma kapsamında olan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün ara verilmiştir" denildi.



Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla okulların tatil edildiği belirtilerek, “Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü öğleden sonra Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.