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Yerel Kar nedeniyle devrilen ağacın altında ceset bulundu
Yerel

Kar nedeniyle devrilen ağacın altında ceset bulundu

Karabük'te 69 yaşındaki adamın, kar nedeniyle devrilen ağacın altında cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 07:54:00 -
Kar nedeniyle devrilen ağacın altında ceset bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Özdemir (69) isimli şahıs kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu.

Olay, Babasultan Mahallesi'nde bulunan Aile Mezarlığı mevkiinde bulundu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığı kaldıramadıktan sonra yıkılmış olan ağacın önünde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi.

Yapılan kimlik kontrolünde yaşlı adamın Mehmet Özdemir olduğu anlaşıldı.

Özdemir’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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